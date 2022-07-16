Студентів-контрактників звільнять від оплати за навчання: кому допоможе держава

Студенти-контрактники, які через перебування в районі бойових дій або в окупації заборгували університетам кошти за другий семестр, будуть звільнені від цих виплат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.
Він розповів, що рішення вже прийняв Кабінет міністрів України. Згідно з ним, держава погасить заборгованості для студентів-контрактників, а також звільнить від виплат студентів, які раніше перебували в окупації або блокуванні, і не змогли виплатити борг за навчання.
за другий семестр навчального року вже звільнили понад 13 тисяч студентів.
Відповідне рішення було прийнято через проблеми з виплатами зарплат педагогам, які недоотримували кошти через заборгованість за контрактами від студентів.
Раніше ми писали, що абітурієнти, які перебувають на територіях, розташованих у районах проведення військових (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), можуть подати документи на вступ до ВНЗ.
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