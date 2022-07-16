Студентів-контрактників звільнять від оплати за навчання: кому допоможе держава

Він розповів, що рішення вже прийняв Кабінет міністрів України. Згідно з ним, держава погасить заборгованості для студентів-контрактників, а також звільнить від виплат студентів, які раніше перебували в окупації або блокуванні, і не змогли виплатити борг за навчання.

за другий семестр навчального року вже звільнили понад 13 тисяч студентів.

Відповідне рішення було прийнято через проблеми з виплатами зарплат педагогам, які недоотримували кошти через заборгованість за контрактами від студентів.