ua en ru
Пн, 26 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Студенти" обійшли Вучича: у Сербії підрахували майже всі голоси на парламентських виборах

16:24 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Марія Науменко
"Студенти" обійшли Вучича: у Сербії підрахували майже всі голоси на парламентських виборах Фото: прихильниця студентського руху святкує перемогу на парламентських виборах у Сербії (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

На дострокових парламентських виборах у Сербії "Студентський список" випередив політичну силу експрезидента Александара Вучича більш ніж на 13%. Тепер переможцям може дістатися більшість місць у парламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Республіканської виборчої комісії Сербії.

Після підрахунку 98,71% бюлетенів "Студентський список" набрав 52,64% голосів. Список "Об'єднана Сербія", сформований навколо Сербської прогресивної партії Александара Вучича, отримав 39,22%.

Блок Соціалістичної партії Сербії набрав 2,17% голосів. Решта політичних сил отримала менш ніж 1%.

За даними виборчої комісії, "Студентський список" переміг у 22 містах, зокрема в Белграді. "Об’єднана Сербія" лідирувала у Вранє та Лесковаці, а також у Косові й серед виборців у в'язницях.

Найбільшу підтримку "Студентський список" отримав у Нові-Саді - 63,2% голосів. SNS там набрала 31,59%. У Панчеві студентський список отримав 58,8%, у Зренянині - 55,53%, а у Вршаці - 55,5%.

Найменша різниця між двома партіями була в Кікінді. Там за "Студентський список" проголосували 46,55% виборців, а за SNS - 46,11%. Розрив становив лише 0,44 відсоткового пункту.

Найбільшу підтримку список «Студентів» отримав у Нові-Саді, де набрав 63,2 % голосів, тоді як СНС отримала 31,59 %. Далі йшли Панчево з 58,8 %, Зренянін з 55,53 % та Вршац з 55,5 % голосів.

Скільки місць у парламенті можуть отримати переможці

Як повідомляє суспільний мовник Сербії RTS, за поточними оцінками, "Студентський список" може отримати 141 місце в парламенті. Цього достатньо для самостійної більшості.

Після завершення виборчих процедур переможцям належить сформувати парламент, обрати його керівництво та створити новий уряд.

Як відреагував Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав Сербію з перемогою "Студентського списку". У дописі в соцмережі X він назвав результат новою сторінкою в історії країни та її народу.

Зеленський побажав Сербії успіхів, розвитку та добрих відносин із європейською спільнотою.

"Ми в Україні дякуємо Сербії за повагу до нашого народу та держави, до нашої незалежності. І ми завжди радіємо нашим спільним досягненням - усьому, що зміцнює наші суспільства та відкриває нові можливості для людей", - підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна готова й надалі розширювати співпрацю із Сербією.

Нагадаємо, дострокові парламентські вибори в Сербії відбулися 25 жовтня на тлі майже дворічних студентських протестів, які розпочалися після загибелі 16 людей через обвал навісу на вокзалі в Нові-Саді у 2024 році.

Після голосування Александар Вучич визнав поразку свого списку й заявив, що "Студентський список" може отримати від 135 до 140 місць у парламенті.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сербія Вучич
Новини
Корецький закликав бізнес готуватися до найгіршого сценарію на тлі посилення атак РФ
Корецький закликав бізнес готуватися до найгіршого сценарію на тлі посилення атак РФ
Аналітика
Затримки з тривогою, дефіцит Patriot і реактивні "шахеди" до Львова: інтерв'ю з Ігнатом
Дмитро Олійник, Уляна Безпалько Затримки з тривогою, дефіцит Patriot і реактивні "шахеди" до Львова: інтерв'ю з Ігнатом