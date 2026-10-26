ua en ru
Пн, 26 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Студенты" обошли Вучича: в Сербии подсчитали почти все голоса на парламентских выборах

16:24 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
"Студенты" обошли Вучича: в Сербии подсчитали почти все голоса на парламентских выборах Фото: поклонница студенческого движения празднует победу на парламентских выборах в Сербии (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

На досрочных парламентских выборах в Сербии "Студенческий список" опередил политическую силу экс-президента Александара Вучича более чем на 13%. Теперь победителям может добраться большинство мест в парламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные Республиканской избирательной комиссии Сербии.

После подсчета 98,71% бюллетеней "Студенческий список" набрал 52,64% голосов. Список "Объединенной Сербии", сформированный вокруг Сербской прогрессивной партии Александара Вучича, получил 39,22%.

Блок Социалистической партии Сербии набрал 2,17% голосов. Остальные политические силы получили менее 1%.

По данным избирательной комиссии, "Студенческий список" победил в 22 городах, в том числе в Белграде. "Объединенная Сербия" лидировала в Уране и Лесковаке, а также в Косово и среди избирателей в тюрьмах.

Наибольшую поддержку "Студенческий список" получил в Нови-Саде – 63,2% голосов. SNS там набрало 31,59%. В Панчеве студенческий список получил 58,8%, в Зренянине – 55,53%, а во Вршаке – 55,5%.

Наименьшая разница между двумя партиями была у Кикинди. Там за "Студенческий список" проголосовали 46,55% избирателей, а за SNS – 46,11%. Разрыв составил всего 0,44 процентного пункта.

Наибольшую поддержку список «Студентов» получил в Нови-Саде, где набрал 63,2% голосов, в то время как СНС получила 31,59%. Далее следовали Панчево с 58,8%, Зренянин с 55,53% и Вршац с 55,5% голосов.

Сколько мест в парламенте могут получить победители

Как сообщает общественный вещатель Сербии RTS , по текущим оценкам, "Студенческий список" может получить 141 место в парламенте. Этого достаточно для самостоятельного большинства.

После завершения избирательных процедур победителям предстоит сформировать парламент, избрать его руководство и создать новое правительство.

Как отреагировал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Сербию с победой "Студенческого списка". В сообщении в соцсети X он назвал результат новой страницей в истории страны и ее народа.

Зеленский пожелал Сербии успехов, развития и хороших отношений с европейским сообществом.

"Мы в Украине благодарим Сербию за уважение к нашему народу и государству, к нашей независимости. И мы всегда радуемся нашим общим достижениям - всему, что укрепляет наши общества и открывает новые возможности для людей", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина готова и дальше расширять сотрудничество с Сербией.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Сербии состоялись 25 октября на фоне почти двухлетних студенческих протестов, начавшихся после гибели 16 человек из-за обвала навеса на вокзале в Нови-Саде в 2024 году.

После голосования Александр Вучич признал поражение своего списка и заявил, что "Студенческий список" может получить от 135 до 140 мест в парламенте.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сербия Вучич
Новости
Корецкий призвал бизнес готовиться к худшему сценарию на фоне усиления атак РФ
Корецкий призвал бизнес готовиться к худшему сценарию на фоне усиления атак РФ
Аналитика
Задержки с тревогой, дефицит Patriot и реактивные "шахеды" до Львова: интервью с Игнатом
Дмитрий Олейник, Ульяна Безпалько Задержки с тревогой, дефицит Patriot и реактивные "шахеды" до Львова: интервью с Игнатом