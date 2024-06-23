Студенти можуть отримати безкоштовну медичну допомогу: які умови

Студенти, які переїхали жити та навчатися в інше місто, можуть розраховувати на безоплатну допомогу за Програмою медичних гарантій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної служби здоров'я України.

Для того, щоб отримувати безкоштовну медичну допомогу, після переїзду до нового міста студенту варто укласти декларацію з лікарем у найближчому медзакладі.

Попередня декларація анулюється автоматично, однак, якщо студенту зручніше їздити додому до свого лікаря - декларацію можна зберегти.

В такому разі, якщо студент приймає препарати з “Доступних ліків”, то необхідно домовитися з лікарем про дистанційне продовження рецепту.

В НСЗУ зауважили, що до таких лікарів, як гінеколог, психіатр, нарколог та фтизіатр, можна звертатися без направлення.

"Звернення до екстреної медичної допомоги за номером 103 та самозвернення до медичного закладу в невідкладному стані - безоплатне, незалежно від наявності декларації", - наголосили в службі.