Студенты могут получить бесплатную медицинскую помощь: какие условия
Студенты, которые переехали жить и учиться в другой город, могут рассчитывать на бесплатную помощь по Программе медицинских гарантий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной службы здоровья Украины.
Для того чтобы получать бесплатную медицинскую помощь, после переезда в новый город студенту следует заключить декларацию с врачом в ближайшем медучреждении.
Предварительная декларация аннулируется автоматически, однако если студенту удобнее ездить домой к своему врачу - декларацию можно сохранить.
В таком случае, если студент принимает препараты из "Доступних ліків", то необходимо договориться с врачом о дистанционном продлении рецепта.
В НСЗУ отметили, что к таким врачам, как гинеколог, психиатр, нарколог и фтизиатр, можно обращаться без направления.
"Обращение к экстренной медицинской помощи по номеру 103 и самообращение в медицинское учреждение в неотложном состоянии - безвозмездное, независимо от наличия декларации", - отметили в службе.
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