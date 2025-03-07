Студенти "Метінвест Політехніки" зможуть вчитися на інноваційному італійському обладнанні

"Метінвест Політехніка" уклав угоду про співпрацю з Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. – італійською компанією, яка є одним із найбільших світових виробників обладнання для металургії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Метінвесту".

Спільні проєкти університету та компанії відкриють перед студентами та викладачами нові можливості для міжнародних стажувань, знайомства з передовими інженерними рішеннями та участі у трансформації металургії у відповідності до європейських стандартів сталого розвитку.

Італійська компанія Danieli входить до трійки найбільших світових виробників обладнання для металообробної промисловості. Компанія спеціалізується на впровадженні інноваційних рішень для промислового виробництва сталі, включаючи технології декарбонізації, автоматизації процесів та підвищення енергоефективності.

Співпраця з таким партнером дозволяє студентам "Метінвест Політехніки" зануритися в найсучасніші світові тренди металургії та долучитися до розробки нових підходів у виробництві сталі.

"Метінвест Політехніка" – це університет майбутнього, і для нас надзвичайно важливо, щоб наші студенти навчалися за найкращими світовими стандартами. Сьогодні металургія змінюється, стає технологічно досконалішою, ефективнішою, екологічнішою. Партнерство з Danieli дає нам можливість готувати фахівців, які будуть не лише працювати у промисловості, а й визначати її майбутнє. Відновлення промисловості після війни потребуватиме нових рішень та підходів, і ми маємо готувати професіоналів, здатних забезпечити цей процес", - каже ректор "Метінвест Політехніки" Олександр Поважний.

Одним із головних напрямів співпраці стане міжнародна практика студентів на виробничих майданчиках Danieli. Це можливість отримати досвід роботи у передових металургійних компаніях, дізнатися більше про сучасні технології та розвинути навички роботи у міжнародному середовищі. Крім того, спільні освітні ініціативи, лекції та стажування допоможуть залучити більше студентів до сфери інженерії, металургії та технологій сталого розвитку.

Нагадаємо, раніше компанію "Метінвест" Ріната Ахметова назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.

Раніше "Метінвест Політехніка" став першим українським університетом, який приєднався до міжнародної програми Vision Zero, яка спрямована на створення безпечного та здорового робочого середовища. У рамках цієї ініціативи студенти університету вже працюють над проєктами, що допомагають адаптувати концепцію нульового травматизму до умов надзвичайних ситуацій.

Також повідомлялось, що "Метінвест Політехніка" та КПІ запустили спільні освітні програми для студентів.