Студенты "Метинвест Политехники" смогут учиться на инновационном итальянском оборудовании

"Метинвест Политехника" заключил соглашение о сотрудничестве с Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. - итальянской компанией, которая является одним из крупнейших мировых производителей оборудования для металлургии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

Совместные проекты университета и компании откроют перед студентами и преподавателями новые возможности для международных стажировок, знакомства с передовыми инженерными решениями и участия в трансформации металлургии в соответствии с европейскими стандартами устойчивого развития.

Итальянская компания Danieli входит в тройку крупнейших мировых производителей оборудования для металлообрабатывающей промышленности. Компания специализируется на внедрении инновационных решений для промышленного производства стали, включая технологии декарбонизации, автоматизации процессов и повышения энергоэффективности.

Сотрудничество с таким партнером позволяет студентам "Метинвест Политехники" окунуться в самые современные мировые тренды металлургии и приобщиться к разработке новых подходов в производстве стали.

"Метинвест Политехника" - это университет будущего, и для нас чрезвычайно важно, чтобы наши студенты учились по лучшим мировым стандартам. Сегодня металлургия меняется, становится технологически более совершенной, эффективной, экологичной. Партнерство с Danieli дает нам возможность готовить специалистов, которые будут не только работать в промышленности, но и определять ее будущее. Восстановление промышленности после войны потребует новых решений и подходов, и мы должны готовить профессионалов, способных обеспечить этот процесс", - говорит ректор "Метинвест Политехники" Александр Поважный.

Одним из главных направлений сотрудничества станет международная практика студентов на производственных площадках Danieli. Это возможность получить опыт работы в передовых металлургических компаниях, узнать больше о современных технологиях и развить навыки работы в международной среде. Кроме того, совместные образовательные инициативы, лекции и стажировки помогут привлечь больше студентов в сферу инженерии, металлургии и технологий устойчивого развития.

Напомним, ранее компанию "Метинвест" Рината Ахметова назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса.

Ранее "Метинвест Политехника" стал первым украинским университетом, который присоединился к международной программе Vision Zero, которая направлена на создание безопасной и здоровой рабочей среды. В рамках этой инициативы студенты университета уже работают над проектами, которые помогают адаптировать концепцию нулевого травматизма к условиям чрезвычайных ситуаций.

Также сообщалось, что "Метинвест Политехника" и КПИ запустили совместные образовательные программы для студентов.