"Метінвест Політехніка" та КПІ запускають спільні освітні програми для студентів

Відбудова України після війни вимагає нових підходів – стійких, екологічних і технологічно розвинених. Однак без сучасних фахівців ці зміни неможливі, тому "Метінвест Політехніка" та Інститут енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть спільно готувати спеціалістів, які впроваджуватимуть передові світові практики.

Виші підписали меморандум про співпрацю, який охоплює одразу кілька напрямів: модернізацію освітніх програм, розробку курсів з акцентом на екологічні технології та енергоефективність, спільні наукові дослідження, міжнародні проєкти та інтеграцію студентів у реальні виробничі процеси.

"Ми стоїмо перед викликом не просто відбудувати країну, а зробити її кращою – стійкішою, технологічнішою, екологічнішою. Для цього потрібно не лише освоювати традиційні гірничі технології, а й розвивати інженерні рішення. Студенти повинні бути готовими працювати в новій реальності з новими технологіями, які мінімізують вплив на довкілля, та використовувати енергоефективне обладнання", - пояснив завідувач кафедри гірничої справи "Метінвест Політехніки" Іван Сахно.

Співпраця між вишами буде поєднувати освіту з реальним сектором економіки. "Метінвест Політехніка" має тісний зв’язок із бізнесом та промисловістю: це дозволить студентам працювати над практичними кейсами, стажуватися на підприємствах і отримувати актуальні знання, які затребувані ринком. Взаємодія з КПІ дає ще більше можливостей для інтеграції української інженерної освіти у світовий контекст.

Директорка Науково-навчального інституту енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського Оксана Вовк наголосила: одним із ключових напрямів партнерства буде інтеграція в міжнародні освітні та наукові ініціативи. Це дасть можливість студентам і викладачам долучитися до глобальних досліджень, впроваджувати європейські стандарти у навчальний процес, проходити стажування за кордоном та отримати роботу з інноваційними підходами до гірництва та цивільної інженерії.

Нагадаємо, компанія "Метінвест" Ріната Ахметова інвестувала майже 600 мільйонів у розвиток освіти, щоб підвищити її якість та підтримати фундаментальну науку. Також компанія заснувала технічний університет "Метінвест Політехніка": за три роки у нього вступило понад 1080 студентів, а магістри першого випуску вже отримали дипломи, які дають можливість працювати на передових промислових підприємствах.