Студенти "Метінвест Політехніки" пройшли стажування в Італії та Австрії

Стажування стало частиною стратегічної співпраці між Метінвест Політехнікою, Групою Метінвест і Danieli. Ця компанія - один із трьох глобальних лідерів у сфері технологій і обладнання для сучасної металургії.

Її розробки використовуються на промислових майданчиках Метінвесту, і саме з нею сьогодні обговорюється створення екологічно дружнього виробництва нового покоління. Укладений між сторонами меморандум охоплює не лише інженерні рішення, а й розвиток фахівців, і саме за цим до Італії приїхали студенти Метінвест Політехніки.

Усі навчальні модулі були підкріплені поїздками на підприємства, де працює обладнання Danieli. Візити на заводи ABS, Pittini, Arvedi, а також на підприємства Групи Метінвест, зокрема Trametal, дозволили побачити цілісну картину - від конструкторської ідеї до її втілення в роботі. А ще - оцінити рівень автоматизації, який уже сьогодні дозволяє цим заводам працювати з мінімальною участю людей у зоні виробничих ризиків.

Металургія, яку побачили українські студенти, є технологією Industry 4.0 в дії: сенсори, штучний інтелект, безперервна аналітика, системи самодіагностики та навіть елементи самообслуговування агрегатів. І що найважливіше, - усе це інтегрується в єдину цифрову інфраструктуру, яка керує виробництвом на рівні математичних моделей.

Ще один важливий результат стажування - це розуміння, як у Європі працює галузь у ширшому вимірі. Завдяки підтримці групи MILL’S під керівництвом професора Альберто Кавіккіоло студенти стали учасниками щорічної зустрічі італійської Асоціації ливарних підприємств ASSOFOND.

Це дозволило побачити, як професійні асоціації формують політику, об’єднують учасників ринку, захищають виробництво на національному рівні. Цей досвід буде корисним і в Україні, де лише формується подібна культура об’єднань і діалогу всередині галузі.

Марко Ді Гасперіс, представник Danieli Academy і координатор програми, додав, що це був чудовий досвід для компанії, а попереду нові етапи співпраці. Уже відбулася низка онлайн-зустрічей команди Метінвест Політехніки на чолі з ректором Олександром Поважним та італійськими колегами. Обговорено перші кроки, які передбачають поглиблення партнерства з університетами Італії - не лише у вигляді обміну знаннями, а й у формі спільних освітніх проєктів, конференцій і розширення академічної мережі.

Весь курс відбувався англійською: лекції, спілкування з інженерами, навіть побутові розмови. Практика довела, що це вже не додаткова навичка, а базова вимога для інженера нової доби, який хоче бути частиною глобального професійного середовища.