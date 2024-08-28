Студенти-медики в Україні навчатимуться по-новому: деталі пілотного проекту від МОЗ

Що передбачає пілотний проєкт МОЗ

У МОЗ зазначають, що у межах пілотного проєкту планують готувати спеціалістів із реабілітації, які навчатимуться на робочих місцях не менше 45%.

"На практиці це означає, що студент набуде професійного досвіду на робочому місці ще під час навчання, і пізніше закладу охорони здоровʼя не доведеться його перенавчати або донавчати. Студент отримає контрольований доступ до роботи з пацієнтом, до того ж матиме мотивацію – заробітну плату", – йдеться у повідомленні.

Головна мета цієї ініціативи – покрити потребу в асистентах фізичного терапевта та ерготерапевта, а також підвищення якості медичної освіти в країні.

Де навчатимуться студенти за дуальною програмою

Планується, що студенти навчатимуться за проєктом впродовж двох років. За його результатами планують ухвалити рішення щодо запровадження програми у межах всієї країни.

У проєкті візьмуть участь чотири заклади вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю 227 "Терапія та реабілітація" (227 "Фізична терапія, ерготерапія"):

Дніпровський державний медичний університет

Сумський державний університет

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Також учасниками пілотного проєкту мають стати заклади охорони здоров’я, які:

входять до спроможної мережі (окрім м. Київ)

уклали договори із НСЗУ за пакетом з реабілітаційної допомоги дорослим і дітям у стаціонарних умовах

не допускають перевищення реабілітаційної спроможності під час надання послуг за договором (договорами) про медичні послуги

уклали угоди з іншими учасниками проєкту – закладом вищої освіти та студентом (-ами)

Хто зі студентів може навчатися за новою програмою

До проєкту можуть долучитися студенти-медики, які навчаються щонайменше три роки на денній формі навчання за спеціальністю 227 "Терапія та реабілітація" або "Фізична терапія, ерготерапія" у вишах, що беруть участь у проєкті.

Основними умовами для участі є високий показник успішності – не менше 80% за попередній навчальний рік (для здобувачів ступеня бакалавр – третій рік навчання, для здобувачів ступеня магістрів – перший рік навчання) або щонайменше 75% балів під час вступу на магістерську програму першого року навчання, а також проходження співбесіди в обраному закладі охорони здоров’я.

Для участі у проєкті студенту необхідно подати заяву про переведення на дуальну форму здобуття освіти, пройти відбір у закладі вищої освіти та закладі охорони здоров’я й підписати тристоронній договір і трудову угоду.

Як відбуватиметься навчання

Студенти-учасники проєкту здобуватимуть освіту за погодженим навчальним планом, при цьому 45-60% часу займатиме практичне навчання на робочих місцях. У рамках проєкту студенти отримуватимуть посади "Асистент фізичного терапевта" або "Асистент ерготерапевта" і працюватимуть під керівництвом досвідчених наставників. Відомості про участь у проєкті будуть зазначені в додатку до диплома.

Для забезпечення якісної підготовки асистентів з реабілітації, до наставників висуваються додаткові вимоги – ними можуть стати лише висококваліфіковані спеціалісти з реабілітації, які мають досвід роботи на посаді фізичного терапевта або ерготерапевта щонайменше один рік.

Індивідуальний навчальний план та оцінювання результатів навчання за дуальною формою здобуття вищої освіти будуть виконуватися спільно закладом вищої освіти та закладом охорони здоров’я. Окрім цього, вони щорічно звітуватимуть перед Міністерством охорони здоров’я про результати впровадження експериментального проєкту.