Студенти 23 університетів у змаганні збирають 2 млн грн на FPV-дрони

Студенти 23 закладів вищої освіти з усієї України об’єдналися, щоб зібрати 2 мільйони гривень на FPV-дрони для українських захисників. Кошти будуть спрямовані на збір "Рій помсти 2.0".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Фонд Сергія Притули.
Збір стартував 6 грудня. Студенти, які зберуть найбільшу суму, зможуть обрати унікальний крафтнейм для всієї партії FPV-дронів. За цими підписами можна буде ідентифікувати ураження російської техніки чи ворога саме цими “студентськими” дронами.
Ініціатором збору виступило ГО "Студентське Братство Києва".
Університети, які доєдналися до ініціативи:
Російські окупанти практично щодня завдають ударів по мирних містах України із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різного типу.
Раніше повідомлялося, що у Дніпрі пролунала серія вибухів учора вдень, 6 грудня. Перед цим у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Під час повітряної тривоги у ніч проти 6 груднялунали вибухи у Хмельницькому районі. В обласній військовій адміністрації повідомляли про роботу сил ППО у регіоні.
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