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Студенты 23 университетов в соревновании собирают 2 млн грн на FPV-дроны

Фото: студенты 23 университетов в соревновании собирают 2 млн грн на FPV-дроны (GettyImagеs)
Автор: Артем Горовенко

Студенты 23 заведений высшего образования со всей Украины объединились, чтобы собрать 2 миллиона гривен на FPV-дроны для украинских защитников. Средства будут направлены на сбор "Рій помсти 2.0".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Фонда Сергея Притулы.

Сбор стартовал 6 декабря. Студенты, которые соберут самую большую сумму, смогут выбрать уникальный крафтнейм для всей партии FPV-дронов. По этим подписям можно будет идентифицировать поражение российской техники или врага именно этими "студенческими" дронами.

Инициатором сбора выступило ОО "Студенческое Братство Киева".

Университеты, присоединившиеся к инициативе:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
  • Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
  • Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
  • Государственный торгово-экономический университет
  • Национальный университет "Львовская политехника"
  • Львовский торгово-экономический университет
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
  • Киевский национальный университет строительства и архитектуры
  • Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова
  • Киевский университет имени Бориса Гринченко
  • Одесский национальный экономический университет
  • Харьковский национальный медицинский университет
  • Запорожский государственный медико-фармацевтический университет
  • Национальный университет "Острожская академия"
  • Государственный университет информационно-коммуникационных технологий
  • Одесский национальный медицинский университет
  • Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карповича Карпенко-Карого
  • Ужгородский национальный университет
  • Днепровский государственный медицинский университет
  • Западноукраинский национальный университет
  • Херсонский государственный университет
  • Черкасский государственный технологический университет
  • Национальный университет "Запорожская политехника"

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