Студенты 23 университетов в соревновании собирают 2 млн грн на FPV-дроны

Студенты 23 заведений высшего образования со всей Украины объединились, чтобы собрать 2 миллиона гривен на FPV-дроны для украинских защитников. Средства будут направлены на сбор "Рій помсти 2.0".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Фонда Сергея Притулы.
Сбор стартовал 6 декабря. Студенты, которые соберут самую большую сумму, смогут выбрать уникальный крафтнейм для всей партии FPV-дронов. По этим подписям можно будет идентифицировать поражение российской техники или врага именно этими "студенческими" дронами.
Инициатором сбора выступило ОО "Студенческое Братство Киева".
Университеты, присоединившиеся к инициативе:
Российские оккупанты практически ежедневно наносят удары по мирным городам Украины с применением дронов-камикадзе и ракет разного типа.
Ранее сообщалось, что в Днепре раздалась серия взрывов вчера днем, 6 декабря. Перед этим в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Во время воздушной тревоги в ночь на 6 декабря звучали взрывы в Хмельницком районе. В областной военной администрации сообщали о работе сил ПВО в регионе.
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