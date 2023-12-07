Студенти 23 університетів у змаганні збирають 2 млн грн на FPV-дрони
Студенти 23 закладів вищої освіти з усієї України об’єдналися, щоб зібрати 2 мільйони гривень на FPV-дрони для українських захисників. Кошти будуть спрямовані на збір "Рій помсти 2.0".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Фонд Сергія Притули.
Збір стартував 6 грудня. Студенти, які зберуть найбільшу суму, зможуть обрати унікальний крафтнейм для всієї партії FPV-дронів. За цими підписами можна буде ідентифікувати ураження російської техніки чи ворога саме цими “студентськими” дронами.
Ініціатором збору виступило ГО "Студентське Братство Києва".
Університети, які доєдналися до ініціативи:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Національний університет "Києво-Могилянська академія"
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
- Державний торговельно-економічний університет
- Національний університет "Львівська Політехніка"
- Львівський торговельно-економічний університет
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
- Київський національний університет будівництва і архітектури
- Український державний університет імені Михайла Драгоманова
- Київський університет імені Бориса Грінченка
- Одеський національний економічний університет
- Харківський національний медичний університет
- Запорізькій державний медико-фармацевтичний університет
- Національний університет "Острозька академія"
- Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
- Одеський національний медичний університет
- Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенка-Карого
- Ужгородський національний університет
- Дніпровський державний медичний університет
- Західноукраїнський національний університет
- Херсонський державний університет
- Черкаський державний технологічний університет
- Національний університет "Запорізька політехніка"
Російські повітряні удари по Україні
Російські окупанти практично щодня завдають ударів по мирних містах України із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різного типу.
Раніше повідомлялося, що у Дніпрі пролунала серія вибухів учора вдень, 6 грудня. Перед цим у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Під час повітряної тривоги у ніч проти 6 груднялунали вибухи у Хмельницькому районі. В обласній військовій адміністрації повідомляли про роботу сил ППО у регіоні.
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