Студенти 23 університетів у змаганні збирають 2 млн грн на FPV-дрони

Студенти 23 закладів вищої освіти з усієї України об’єдналися, щоб зібрати 2 мільйони гривень на FPV-дрони для українських захисників. Кошти будуть спрямовані на збір "Рій помсти 2.0".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Фонд Сергія Притули.

Збір стартував 6 грудня. Студенти, які зберуть найбільшу суму, зможуть обрати унікальний крафтнейм для всієї партії FPV-дронів. За цими підписами можна буде ідентифікувати ураження російської техніки чи ворога саме цими “студентськими” дронами.

Ініціатором збору виступило ГО "Студентське Братство Києва".

Університети, які доєдналися до ініціативи:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Державний торговельно-економічний університет

Національний університет "Львівська Політехніка"

Львівський торговельно-економічний університет

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Київський національний університет будівництва і архітектури

Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Київський університет імені Бориса Грінченка

Одеський національний економічний університет

Харківський національний медичний університет

Запорізькій державний медико-фармацевтичний університет

Національний університет "Острозька академія"

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Одеський національний медичний університет

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенка-Карого

Ужгородський національний університет

Дніпровський державний медичний університет

Західноукраїнський національний університет

Херсонський державний університет

Черкаський державний технологічний університет

Національний університет "Запорізька політехніка"

Російські повітряні удари по Україні

Російські окупанти практично щодня завдають ударів по мирних містах України із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різного типу.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі пролунала серія вибухів учора вдень, 6 грудня. Перед цим у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Під час повітряної тривоги у ніч проти 6 груднялунали вибухи у Хмельницькому районі. В обласній військовій адміністрації повідомляли про роботу сил ППО у регіоні.

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