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Студенти 23 університетів у змаганні збирають 2 млн грн на FPV-дрони

Четвер 07 грудня 2023 16:38
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Студенти 23 університетів у змаганні збирають 2 млн грн на FPV-дрони Фото: студенти 23 університетів у змаганні збирають 2 млн грн на FPV-дрони (GettyImagеs)
Автор: Артем Горовенко

Студенти 23 закладів вищої освіти з усієї України об’єдналися, щоб зібрати 2 мільйони гривень на FPV-дрони для українських захисників. Кошти будуть спрямовані на збір "Рій помсти 2.0".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Фонд Сергія Притули.

Збір стартував 6 грудня. Студенти, які зберуть найбільшу суму, зможуть обрати унікальний крафтнейм для всієї партії FPV-дронів. За цими підписами можна буде ідентифікувати ураження російської техніки чи ворога саме цими “студентськими” дронами.

Ініціатором збору виступило ГО "Студентське Братство Києва".

Університети, які доєдналися до ініціативи:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Національний університет "Києво-Могилянська академія"
  • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
  • Державний торговельно-економічний університет
  • Національний університет "Львівська Політехніка"
  • Львівський торговельно-економічний університет
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Київський національний університет будівництва і архітектури
  • Український державний університет імені Михайла Драгоманова
  • Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Одеський національний економічний університет
  • Харківський національний медичний університет
  • Запорізькій державний медико-фармацевтичний університет
  • Національний університет "Острозька академія"
  • Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
  • Одеський національний медичний університет
  • Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенка-Карого
  • Ужгородський національний університет
  • Дніпровський державний медичний університет
  • Західноукраїнський національний університет
  • Херсонський державний університет
  • Черкаський державний технологічний університет
  • Національний університет "Запорізька політехніка"

Російські повітряні удари по Україні

Російські окупанти практично щодня завдають ударів по мирних містах України із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різного типу.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі пролунала серія вибухів учора вдень, 6 грудня. Перед цим у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Під час повітряної тривоги у ніч проти 6 груднялунали вибухи у Хмельницькому районі. В обласній військовій адміністрації повідомляли про роботу сил ППО у регіоні.

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