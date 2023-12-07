Студенты 23 университетов в соревновании собирают 2 млн грн на FPV-дроны
Студенты 23 заведений высшего образования со всей Украины объединились, чтобы собрать 2 миллиона гривен на FPV-дроны для украинских защитников. Средства будут направлены на сбор "Рій помсти 2.0".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Фонда Сергея Притулы.
Сбор стартовал 6 декабря. Студенты, которые соберут самую большую сумму, смогут выбрать уникальный крафтнейм для всей партии FPV-дронов. По этим подписям можно будет идентифицировать поражение российской техники или врага именно этими "студенческими" дронами.
Инициатором сбора выступило ОО "Студенческое Братство Киева".
Университеты, присоединившиеся к инициативе:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
- Государственный торгово-экономический университет
- Национальный университет "Львовская политехника"
- Львовский торгово-экономический университет
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
- Киевский национальный университет строительства и архитектуры
- Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова
- Киевский университет имени Бориса Гринченко
- Одесский национальный экономический университет
- Харьковский национальный медицинский университет
- Запорожский государственный медико-фармацевтический университет
- Национальный университет "Острожская академия"
- Государственный университет информационно-коммуникационных технологий
- Одесский национальный медицинский университет
- Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карповича Карпенко-Карого
- Ужгородский национальный университет
- Днепровский государственный медицинский университет
- Западноукраинский национальный университет
- Херсонский государственный университет
- Черкасский государственный технологический университет
- Национальный университет "Запорожская политехника"
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