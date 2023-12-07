Студенты 23 университетов в соревновании собирают 2 млн грн на FPV-дроны

Студенты 23 заведений высшего образования со всей Украины объединились, чтобы собрать 2 миллиона гривен на FPV-дроны для украинских защитников. Средства будут направлены на сбор "Рій помсти 2.0".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Фонда Сергея Притулы.

Сбор стартовал 6 декабря. Студенты, которые соберут самую большую сумму, смогут выбрать уникальный крафтнейм для всей партии FPV-дронов. По этим подписям можно будет идентифицировать поражение российской техники или врага именно этими "студенческими" дронами.

Инициатором сбора выступило ОО "Студенческое Братство Киева".

Университеты, присоединившиеся к инициативе:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

Государственный торгово-экономический университет

Национальный университет "Львовская политехника"

Львовский торгово-экономический университет

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Киевский национальный университет строительства и архитектуры

Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова

Киевский университет имени Бориса Гринченко

Одесский национальный экономический университет

Харьковский национальный медицинский университет

Запорожский государственный медико-фармацевтический университет

Национальный университет "Острожская академия"

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий

Одесский национальный медицинский университет

Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карповича Карпенко-Карого

Ужгородский национальный университет

Днепровский государственный медицинский университет

Западноукраинский национальный университет

Херсонский государственный университет

Черкасский государственный технологический университет

Национальный университет "Запорожская политехника"

Российские воздушные удары по Украине

Российские оккупанты практически ежедневно наносят удары по мирным городам Украины с применением дронов-камикадзе и ракет разного типа.

Ранее сообщалось, что в Днепре раздалась серия взрывов вчера днем, 6 декабря. Перед этим в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Во время воздушной тревоги в ночь на 6 декабря звучали взрывы в Хмельницком районе. В областной военной администрации сообщали о работе сил ПВО в регионе.

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