Студентам можуть скасувати пенсію по втраті годувальника: які є 4 причини

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника для студентів не припиняється лише через офіційне працевлаштування. Водночас є випадки, коли виплати можуть бути скасовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.

Головне: Довідка: під час воєнного стану щороку подавати її не потрібно.

під час воєнного стану щороку подавати її не потрібно. Канікули: пенсія продовжується, якщо студент не втратив свого статусу.

пенсія продовжується, якщо студент не втратив свого статусу. Скасування: виплати зупиняють при відрахуванні, переведенні на заочну чи вечірню форму, закінченні навчання або досягненні 23 років.

виплати зупиняють при відрахуванні, переведенні на заочну чи вечірню форму, закінченні навчання або досягненні 23 років. Робота: офіційне працевлаштування студента не є підставою для припинення пенсії.

Що вирішує право на пенсію: вік і форма навчання

У Пенсійному фонді наголошують, що для студентів головними є не робота чи розмір зарплати, а вік і форма навчання.

Пенсію виплачують дітям, які навчаються на денній формі, до завершення навчання, але не довше, ніж до 23 років.

Тобто офіційне працевлаштування саме по собі не позбавляє студента права на виплати. Він може одночасно працювати й отримувати пенсію, якщо зберігає право на неї за законом.

Коли виплати можуть скасувати

Пенсійний фонд назвав чотири випадки, коли пенсію по втраті годувальника припиняють:

студента відрахували із закладу освіти;

його перевели з денної на заочну чи вечірню форму навчання;

навчання закінчилося;

студент досяг 23 років (крім випадків для дітей-сиріт, передбачених законом).

Чи впливають літні канікули після першого курсу

Окремо у ПФУ пояснили ситуацію зі студентами, які щойно закінчили перший курс і перебувають на канікулах.

Якщо студент не втрачає свого статусу, виплата пенсії продовжується. Навчальний рік триває 12 місяців і охоплює також канікулярний період.

Довідка для воєнного часу не потрібна щороку

Під час воєнного стану студентам денної форми більше не треба щороку носити довідку з навчального закладу для продовження виплат.

Пенсійний фонд отримує потрібні відомості про навчання напряму з державних реєстрів.

Раніше в Україні запрацював механізм так званої меценатської пенсії - можливість перерахувати гроші напряму конкретному пенсіонеру через портал Пенсійного фонду.