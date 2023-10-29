Студентам дозволили перездавати ЄДКІ та поновлювати навчання

Раніше, у разі нескладання ЄДКІ, студент міг перескласти іспит не більше одного разу. У разі ж повторного нескладання іспиту - він відраховувався та вважався таким, що не виконав індивідуальний навчальний план.

Однак, за даними міністерства, тривала повномасштабна війна та складна безпекова ситуація призвели до значних ускладнень у навчальному процесі та підготовці до складання іспитів, особливо в університетах, наближених до лінії фронту.

Крім того, через щоденні загрози та системні обстріли території України, чимало студентів змушені були покинути власні домівки та переїздити на більш безпечні території чи за межі України. Такі умови та чинники могли негативно вплинути на результати складання студентами іспитів цьогоріч.

"Тож, з огляду на те, що студенти після неуспішного складання іспиту мають бути відраховані, є ризик виникнення дефіциту медичних і фармацевтичних працівників під час та після війни" - заявили в МОЗ.

Постанова уряду

Тому уряд ухвалив рішення, завдяки якому студенти зможуть поновитися на навчанні за тією ж самою спеціальністю та перескласти кваліфікаційний іспит через рік (після двох семестрів навчання). Перескласти іспит у такому випадку студент може лише один раз.

Таке рішення є важливим для забезпечення прав студентів на здобуття вищої освіти та позитивно вплине на збереження кадрового потенціалу в системі охорони здоров’я України як під час, так і після війни.

Нагадаємо, що у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту здійснюється атестація студентів, які навчаються в магістратурі за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров’я".

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