Студентам разрешили пересдавать ЕДКИ и возобновлять обучение

Ранее, в случае несдачи ЕГКИ, студент мог пересдать экзамен не более одного раза. В случае же повторной несдачи экзамена - он отчислялся и считался не выполнившим индивидуальный учебный план.

Однако, по данным министерства, продолжающаяся полномасштабная война и сложная ситуация с безопасностью привели к значительным осложнениям в учебном процессе и подготовке к сдаче экзаменов, особенно в университетах, приближенных к линии фронта.

Кроме того, из-за ежедневных угроз и системных обстрелов территории Украины, многие студенты вынуждены были покинуть свои дома и переезжать на более безопасные территории или за пределы Украины. Такие условия и факторы могли негативно повлиять на результаты сдачи студентами экзаменов в этом году.

"Поэтому, учитывая то, что студенты после неуспешной сдачи экзамена должны быть отчислены, есть риск возникновения дефицита медицинских и фармацевтических работников во время и после войны", - заявили в Минздраве.

Постановление правительства

Поэтому правительство приняло решение, благодаря которому студенты смогут возобновиться на учебе по той же специальности и пересдать квалификационный экзамен через год (после двух семестров обучения). Пересдать экзамен в таком случае студент может только один раз.

Такое решение является важным для обеспечения прав студентов на получение высшего образования и положительно повлияет на сохранение кадрового потенциала в системе здравоохранения Украины как во время, так и после войны.

Напомним, что в форме единого государственного квалификационного экзамена осуществляется аттестация студентов, обучающихся в магистратуре по специальностям отрасли знаний "22 Здравоохранение".

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