Стубб заявив, що немає жодної причини надсилати війська Фінляндії в Україну

"Немає жодної причини для Фінляндії надсилати війська в Україну. Ми підтримуємо Україну всіма можливими способами в цей момент", - сказав глава фінської держави, відповідаючи на запитання представників ЗМІ.

Як приклад Стубб зазначив, що Фінляндія надає Україні допомогу не лише сьогоднішнім підписанням безпекової угоди та виділенням вже 23-го пакета допомоги, а й політичною підтримкою на шляху до НАТО.

Він також звернув увагу на важливість, щоб країни умовного Заходу, зокрема Європа та США, сфокусувались на тому, що вони можуть "реалістично зробити" для підтримки України.

"Для мене це виглядає шляхом надання Україні озброєння, боєприпасів, надання тренування, і надання Україні шляху до членства в ЄС та НАТО", - зазначив Стубб.

Ідея Макрона про відправлення військ

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Це викликало дискусії серед союзників України.

Франція пізніше пояснила, що не йдеться про безпосередньо відправку військ для участі у бойових діях. Деякі країни НАТО заявили, що готові розглянути таку можливість. Йдеться про Литву, Латвію, Естонію та Канаду.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Макрон під відправленням військ НАТО в Україну мав на увазі навчання.

Більшість країн не підтримали позицію Макрона. Більше того, як пишуть західні ЗМІ, неочікувана заява Макрона викликала ще більшу неприязнь між ним та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Додамо, наприкінці березня міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що країна не виключає можливість відправки західних військ в Україну у майбутньому. Але зараз у цьому нема потреби.