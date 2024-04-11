Стубб закликав НАТО готувати свої армії до конфлікту з РФ

За його словами, нещодавні публічні попередження про російську агресію за межами України відволікають європейські країни від того, на чому їм справді слід зосередитися: на негайній допомозі Києву та підготовці своїх збройних сил - хоча він і не вірить, що Москва нападе на країни НАТО до 2030 року.

"Мене трохи турбують ці доволі войовничі розмови про те, що Росія збирається випробувати на міцність Статтю 5, і що Європа - наступна на черзі. Думаю, нам слід до цього готуватися, але я вважаю це малоймовірним", - заявив Стубб.

Він закликав усі європейські держави "стати більш фінськими".

"Іншими словами, більш підготовленими. Ви повинні готуватися до найгіршого, щоб уникнути його", - додав він.

Президент Фінляндії наголосив, що підтримка Києва найближчими місяцями має першорядне значення, оскільки російський диктатор Володимир Путін "почувається дуже впевнено" і націлився на "вікно можливостей", щоб прорвати оборону України в період до вересня.