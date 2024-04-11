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Стубб закликав НАТО готувати свої армії до конфлікту з РФ

Фото: президент Фінляндії Александр Стубб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Фінляндії Александр Стубб попередив інших лідерів країн НАТО про необхідність бути менш "войовничими" у своїй риториці проти Росії і замість цього готувати свої армії до потенційного конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За його словами, нещодавні публічні попередження про російську агресію за межами України відволікають європейські країни від того, на чому їм справді слід зосередитися: на негайній допомозі Києву та підготовці своїх збройних сил - хоча він і не вірить, що Москва нападе на країни НАТО до 2030 року.

"Мене трохи турбують ці доволі войовничі розмови про те, що Росія збирається випробувати на міцність Статтю 5, і що Європа - наступна на черзі. Думаю, нам слід до цього готуватися, але я вважаю це малоймовірним", - заявив Стубб. 

Він закликав усі європейські держави "стати більш фінськими". 

"Іншими словами, більш підготовленими. Ви повинні готуватися до найгіршого, щоб уникнути його", - додав він. 

Президент Фінляндії наголосив, що підтримка Києва найближчими місяцями має першорядне значення, оскільки російський диктатор Володимир Путін "почувається дуже впевнено" і націлився на "вікно можливостей", щоб прорвати оборону України в період до вересня.

 

У НАТО готуються до можливих ескалацій

Раніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Його зауваження пролунали на тлі затримки чи обмеження військової допомоги Україні від США та Євросоюзу.

16 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу в підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.

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