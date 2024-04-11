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Стубб призвал НАТО готовить свои армии к конфликту с РФ

Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Финляндии Александр Стубб предупредил других лидеров стран НАТО о необходимости быть менее "воинственными" в своей риторике против России и вместо этого готовить свои армии к потенциальному конфликту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По его словам, недавние публичные предупреждения о российской агрессии за пределами Украины отвлекают европейские страны от того, на чем им действительно следует сосредоточиться: на немедленной помощи Киеву и подготовке своих вооруженных сил - хотя он и не верит, что Москва нападет на страны НАТО до 2030 года.

"Меня немного беспокоят эти довольно воинственные разговоры о том, что Россия собирается испытать на прочность Статью 5, и что Европа - следующая на очереди. Думаю, нам следует к этому готовиться, но я считаю это маловероятным", - заявил Стубб.

Он призвал все европейские государства "стать более финскими".

"Другими словами, более подготовленными. Вы должны готовиться к худшему, чтобы избежать его", - добавил он.

Президент Финляндии подчеркнул, что поддержка Киева в ближайшие месяцы имеет первостепенное значение, поскольку российский диктатор Владимир Путин "чувствует себя очень уверенно" и нацелился на "окно возможностей", чтобы прорвать оборону Украины в период до сентября.

 

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Его замечания прозвучали на фоне задержки или ограничения военной помощи Украине от США и Евросоюза.

16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.

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