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Стубб переміг на виборах президента Фінляндії: яка його позиція щодо України

Фото: Олександр Стубб (flickr.com/finnishgovernment)
Автор: Дмитро Левицький

На президентських виборах у Фінляндії переміг колишній прем'єр-міністр країни Александр Стубб. Він обійшов в другому турі колишнього главу МЗС Пекка Хаавісто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

За результатом підрахунку 99,8% голосів, Стубб отримав підтримку 51,6% виборців, тоді коли його опонента підтримали 48,4%.

Стубб складе присягу президента Фінляндії 1 березня 2024 року.

Хто такий Стубб і яка його позиція щодо України

У 2014-2015 роках Стубб був прем'єр-міністром Фінляндії, у період 2015-2016 років - міністром фінансів. До прем'єрства Стубб також очолював міністерство Європи та зовнішньої торгівлі, був членом парламенту Фінляндії та Європарламенту, а також міністром закордонних справ.

Що стосується питання України, то Стубб заявляв, що не згодний з тим, що Україна має віддати хоча б частину своєї землі для миру з Росією. Також майбутній президент Фінляндії підтримує вступ України в ЄС та обіцяв активно сприяти цьому процесу.

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