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Стубб победил на выборах президента Финляндии: какова его позиция по Украине

Фото: Александр Стубб (flickr.com/finnishgovernment)
Автор: Дмитрий Левицкий

На президентских выборах в Финляндии победил бывший премьер-министр страны Александр Стубб. Он обошел во втором туре бывшего главу МИДа Пекка Хаависто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По результату подсчета 99,8% голосов Стубб получил поддержку 51,6% избирателей, тогда как его оппонента поддержали 48,4%.

Стубб примет присягу президента Финляндии 1 марта 2024 года.

Кто такой Стубб и какова его позиция по Украине

В 2014-2015 годах Стубб был премьер-министром Финляндии, в период 2015-2016 годов - министром финансов. До премьерства Стубб также возглавлял министерство Европы и внешней торговли, являлся членом парламента Финляндии и Европарламента, а также министром иностранных дел.

Что касается вопроса Украины, Стубб заявлял, что не согласен с тем, что Украина должна отдать хотя бы часть своей земли для мира с Россией. Также будущий президент Финляндии поддерживает вступление Украины в ЕС и обещал активно содействовать этому процессу.

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ФинляндияПрезидентские выборы