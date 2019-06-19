В СЦКК заявили о непричастности ООС к обстрелу школы в Золотом-5

Украинская сторона СЦКК отрицает обвинения пророссийских боевиков в якобы причастности сил ООС к умышленному обстрелу школы в населенном пункте Золотое-5. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.

Фото: скриншоты

Указано, что характеристика формы рельефа данной местности исключает любую возможность поражения школы с применением стрелкового оружия.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что подразделения Объединенных сил никакого отношения к обстрелу школы (в Золотом-5, - ред.) не имеют. Характеристика формы рельефа данной местности составляет закрытый профиль и исключает любую возможность поражения школы с применением стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

В штабе ООС также объясняют, что расстояние от ближайших позиций ВС Украины до поврежденной школы более 4,4 километра, что недостижимо для полета пуль из стрелкового оружия, зато расстояние до позиций ЗФ РФ составляет лишь 1,8 километра.

Подчеркивается, что вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз пытаются обвинить ВСУ в умышленном обстреле населенных пунктов, объектов инфраструктуры и мирного населения, чтобы дискредитировать подразделения ООС.

Кроме того, в ВСУ отрицают обстрелы участков местности вблизи населенных пунктов Крещатицкий, Качкарское, Докучаевск, Приморское, Сосновское, Николаевка и Зайцево.

"Все эти обвинения являются лживыми и безосновательными. Подчеркиваем, что Вооруженные силы Украины не применяют вооружение, которое запрещено минскими договоренностям, тем более тяжелую артиллерию. Украинские военные выполняют боевые задачи исключительно в рамках действующего законодательства Украины и существующих договоренностей", - указано в сообщении.

Напомним, российско-оккупационные войска в воскресенье, 16 июня 2019, обстреляли гражданскую инфраструктуру в поселке Новолуганское на Донбассе.

Как писало РБК-Украина ранее, украинская сторона СЦКК сообщала, что боевики 13 июня обстреляли здание действующей школы в оккупированной Михайловке. Наблюдатели обнаружили свежие отверстия от пуль в стеклопакетах окон на нескольких этажах здания. Ближайшие позиции боевиков расположены в 700 метрах на север от поврежденной школы.