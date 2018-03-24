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В СЦКК зафиксировали обстрелы Авдеевки, - штаб

НовостиПроисшествия    24.03.2018 - 11:56
Фото: последствия обстрелов (facebook.com/ato.news)
Фото: последствия обстрелов (facebook.com/ato.news)

О нарушении режима тишины было информировано СММ ОБСЕ

Наблюдатели Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) зафиксировали обстрел боевиками населенного пункта Авдеевка. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"23 марта, по результатам фотофиксации, проведенной наблюдателями СЦКК, было установлено, что огонь по гражданской инфраструктуре города Авдеевка противник вел из населенного пункта Спартак в период с 13:20 по 14:20, применяя минометы 120 калибра", - говорится в сообщении.

Боеприпасы попали в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей садового общества "Персик". Было частично разрушено дачные дома, поврежден забор.

Таким образом, боевики российско-оккупационных войск продолжают нарушать режим тишины. Об этом было информировано СММ ОБСЕ.

Обстрел боевиками российско-оккупационных войск гражданской инфраструктуры населенного пункта Авдеевка зафиксировано...

Опубликовано Пресс-центр штаба АТО 24 март 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки боевики трижды обстреляли силы ВСУ на Донбассе.

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Теги публикации: Авдеевка, обстрел Авдеевки, Новости АТО  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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