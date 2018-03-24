У СЦКК зафіксували обстріли Авдіївки, - штаб

Про порушення режиму тиші було інформовано СММ ОБСЄ

Спостерігачі Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) зафіксували обстріл бойовиками населеного пункту Авдіївка. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"23 березня, за результатами фотофіксації, проведеної спостерігачами СЦКК, було встановлено, що вогонь по цивільній інфраструктурі міста Авдіївка противник вів з населеного пункту Спартак у період з 13:20 по 14:20, застосовуючи міномети 120 калібру", - йдеться у повідомленні.

Боєприпаси влучили у господарські будівлі та присадибні ділянки мирних мешканців садового товариства "Персик". Було частково зруйновано дачні будинки, пошкоджено огорожу.

Таким чином, бойовики російсько-окупаційних військ продовжують порушувати режим тиші. Про це було інформовано СММ ОБСЄ.

Обстріл бойовиками російсько-окупаційних військ цивільної інфраструктури населеного пункту Авдіївка зафіксовано... Опубліковано Прес-центр штабу АТО 24 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу бойовики тричі обстріляли сили ЗСУ на Донбасі.