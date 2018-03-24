Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У СЦКК зафіксували обстріли Авдіївки, - штаб

НовиниНадзвичайні події    24.03.2018 - 11:56
Фото: наслідки обстрілів (facebook.com/ato.news)
Фото: наслідки обстрілів (facebook.com/ato.news)

Про порушення режиму тиші було інформовано СММ ОБСЄ

Спостерігачі Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) зафіксували обстріл бойовиками населеного пункту Авдіївка. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"23 березня, за результатами фотофіксації, проведеної спостерігачами СЦКК, було встановлено, що вогонь по цивільній інфраструктурі міста Авдіївка противник вів з населеного пункту Спартак у період з 13:20 по 14:20, застосовуючи міномети 120 калібру", - йдеться у повідомленні.

Боєприпаси влучили у господарські будівлі та присадибні ділянки мирних мешканців садового товариства "Персик". Було частково зруйновано дачні будинки, пошкоджено огорожу.

Таким чином, бойовики російсько-окупаційних військ продовжують порушувати режим тиші. Про це було інформовано СММ ОБСЄ.

Обстріл бойовиками російсько-окупаційних військ цивільної інфраструктури населеного пункту Авдіївка зафіксовано...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 24 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу бойовики тричі обстріляли сили ЗСУ на Донбасі.

Штаб АТО призначив службову перевірку за фактом несвоєчасного інформування про обстріли Перемир'я на Донбасі зірвано, - штаб
Теги публікації: Авдіївка, обстрел Авдеевки, Новини АТО  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top