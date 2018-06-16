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СЦКК опубликовал последствия обстрела Новотошковского

НовостиПроисшествия    16.06.2018 - 12:20
Фото: последствия обстрела (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: последствия обстрела (facebook.com/pressjfo.news)

В результате обстрела повреждены не менее 22 квартир

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе зафиксировала последствия обстрела Новотошковского Луганской области. Фото опубликованы на странице пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что по результатам фотофиксации установлено, что огонь по гражданской инфраструктуре Новотошковского противник вел с населенного пункта Голубовское, применяя минометы 82 калибра. В частности, зафиксировано попадание трех мин в многоэтажный жилой дом, а результате разрыва боеприпасов повреждены не менее 22 квартир.

Также сообщается, что никто из мирных жителей не пострадал, а об инциденте сообщили наблюдателям ОБСЕ.

 

Українська сторона СЦКК: Обстріл бойовиками збройних формувань РФ цивільної інфраструктури населеного пункту...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 16 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе принудительно посадили легкий самолет без разрешения на полеты.  

 

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: Луганск, обстрел, СЦКК, Новотошковское  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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