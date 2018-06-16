На Донбассе принудительно посадили легкий самолет без разрешения на полеты

Легкий самолет осуществлял полет в районе Старобешево

На Донбассе военные принудили к посадке легкий самолет, у которого не было разрешения на полеты. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что около 06:30 пост воздушного наблюдения Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Раздольное Донецкой области заметил легкомоторный самолет и сообщил об этом пункту управления противовоздушной обороны.

"Принятыми мерами двухместный летательный аппарат Х-32 "Бекас" принудили к посадке. Управляли легкомоторным летательным аппаратом два гражданина Украины без получения соответствующих разрешений Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Задержанных передали полиции, решается вопрос о привлечении их к ответственности.

Літак примусили до посадки та затримали #ООС #операція_ОС В Об’єднаних силах продовжується робота з посилення системи... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 15 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе закрыли один из КПВВ в связи с приостановкой пропуска с оккупированных районов.