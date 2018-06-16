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СЦКК опублікував наслідки обстрілу Новотошківського

НовиниНадзвичайні події    16.06.2018 - 12:20
Фото: наслідки обстрілу (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: наслідки обстрілу (facebook.com/pressjfo.news)

В результаті обстрілу пошкоджено не менше 22 квартир

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) режиму припинення вогню на Донбасі зафіксувала наслідки обстрілу Новотошківського Луганської області. Фото опубліковані на сторінці прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що за результатами фотофіксації встановлено, що вогонь по цивільній інфраструктурі Новотошківського противник вів з населеного пункту Голубовське, застосовуючи міномети 82 калібру. Зокрема, зафіксовано потрапляння трьох мін в багатоповерховий житловий будинок, а внаслідок розриву боєприпасів пошкоджено не менше 22 квартир.

Також повідомляється, що ніхто з мирних жителів не постраждав, а про інцидент повідомили спостерігачам ОБСЄ.

 

Українська сторона СЦКК: Обстріл бойовиками збройних формувань РФ цивільної інфраструктури населеного пункту...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 16 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі примусово посадили легкий літак без дозволу на польоти.

 

Бойовики за добу 36 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
Темы: Новини ООС    Теги публікації: Луганськ, обстрел, СЦКК, Новотошковское  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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