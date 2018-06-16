СЦКК опублікував наслідки обстрілу Новотошківського

В результаті обстрілу пошкоджено не менше 22 квартир

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) режиму припинення вогню на Донбасі зафіксувала наслідки обстрілу Новотошківського Луганської області. Фото опубліковані на сторінці прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що за результатами фотофіксації встановлено, що вогонь по цивільній інфраструктурі Новотошківського противник вів з населеного пункту Голубовське, застосовуючи міномети 82 калібру. Зокрема, зафіксовано потрапляння трьох мін в багатоповерховий житловий будинок, а внаслідок розриву боєприпасів пошкоджено не менше 22 квартир.

Також повідомляється, що ніхто з мирних жителів не постраждав, а про інцидент повідомили спостерігачам ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі примусово посадили легкий літак без дозволу на польоти.