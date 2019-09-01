СЦКК обнародовала факты нарушения боевиками минских соглашений

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) назвала факты нарушения со стороны боевиков условий минских соглашений в течение субботы, 31 августа. Об этом передает связь РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

В частности, в этот день с 16:20 до 16:55 часов противник провел обстрел в направлении населенного пункта Водяное из артиллерийских систем калибра 122 мм, выпустив 6 снарядов.

С 17:20 до 18:00 часов в направлении населенного пункта Шумы велся обстрел из миномета 82-го калибра (6 мин). С 17:45 до 18:24 из миномета 120-го калибра боевики випутили 5 мин в направлении населенного пункта Новолуганское.

"С 17:47 час. к 18:24 ч. в направлении населенного пункта Зайцевое из миномета 82-го калибра (5 мин); с 17:52 ч. в 18:25 час. в направлении населенного пункта Лебединское из миномета 120-го калибра (2 мины); с 19:38 ч. в направлении населенного пункта Троицкое из миномета 82-го калибра (6 мин) и миномета 120-го калибра (6 мин); с 21:25 ч. до 21:50 ч. в направлении населенного пункта Луганское из миномета 82-го калибра (3 мины)", - отметили в пресс-центре.

СЦКК заявляет, что указанные факты свидетельствуют о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников для дальнейшего обострения конфликта.

Напомним, на Донбассе с начала суток, 31 августа, незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня, ранение получил украинский военнослужащий.