СЦКК оприлюднила факти порушення бойовиками мінських угод

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) назвала факти порушення з боку бойовиків умов мінських угод протягом суботи, 31 серпня. Про це предає РБК-Україна із посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зокрема, цього дня із 16:20 до 16:55 години противник провів обстріл в напрямку населеного пункту Водяне з артилерійських систем калібру 122 мм, випустивши 6 снарядів.

Із 17:20 до 18:00 години в напрямку населеного пункту Шуми вівся обстріл з міномета 82-го калібру (6 мін). Із 17:45 до 18:24 з міномета 120-го калібру бойовики випутили 5 мін в напрямку населеного пункту Новолуганське.

"З 17:47 год. до 18:24 год. в напрямку населеного пункту Зайцеве з міномета 82-го калібру (5 мін); з 17:52 год. до 18:25 год. в напрямку населеного пункту Лебединське з міномета 120-го калібру (2 міни); з 19:38 год. в напрямку населеного пункту Троїцьке з міномета 82-го калібру (6 мін) та міномета 120-го калібру (6 мін); з 21:25 год. до 21:50 год. в напрямку населеного пункту Луганське з міномета 82-го калібру (3 міни)", - зазначили в прес-центрі.

СЦКК заявляє, що зазначені факти свідчать про цілеспрямовані дії збройних формувань Російської Федерації та їх найманців щодо подальшого загострення конфлікту.

Нагадаємо, на Донбасі з початку доби, 31 серпня, незаконні збройні формування сім разів порушили режим припинення вогню, поранення отримав український військовослужбовець.