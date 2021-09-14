В СЦКК назвали причины обострения на Донбассе

Руководитель украинской стороны СЦКК Александр Апполонов назвал причины обострения на Донбассе. Он назвал три главных фактора.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью руководителя украинской стороны СЦКК для телеканала "Дом".
Апполонов назвал три фактора обострения:
"Это все сопровождается и применением СМИ как Российской Федерации, так и интернет-изданий, которые действуют на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, - заявил Апполонов.
Напомним, в СЦКК сообщили, что количество обстрелов на Донбассе растет в геометрической прогрессии.