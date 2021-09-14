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В СЦКК назвали причины обострения на Донбассе

Автор: Анастасия Рокитна

Руководитель украинской стороны СЦКК Александр Апполонов назвал причины обострения на Донбассе. Он назвал три главных фактора.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью руководителя украинской стороны СЦКК для телеканала "Дом".

Апполонов назвал три фактора обострения:

  • начало активной фазы стратегических учений "Запад-2021";
  • начало проведения выборов в Госдуму России с привлечением гражданского населения, которое получило паспорта РФ в ОРДЛО;
  • попытки показать человечеству мощь своих незаконных вооруженных формирований путем проведения некоторых акций гибридной войны.

"Это все сопровождается и применением СМИ как Российской Федерации, так и интернет-изданий, которые действуют на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, - заявил Апполонов.

Напомним, в СЦКК сообщили, что количество обстрелов на Донбассе растет в геометрической прогрессии.

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Донбасс