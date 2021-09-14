У СЦКК назвали причини загострення на Донбасі

Керівник української сторони СЦКК Олександр Апполонов назвав причини загострення на Донбасі. Він назвав три основні фактори.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю керівника української сторони СЦКК для телеканалу "Дом".
Апполонов назвав три фактори загострення:
"Це все супроводжується і застосуванням ЗМІ як Російської Федерації, так і інтернет-видань, які діють на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, - заявив Апполонов.
Нагадаємо, в СЦКК повідомили, що кількість обстрілів на Донбасі зростає в геометричній прогресії.