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У СЦКК назвали причини загострення на Донбасі

Автор: Анастасія Рокитна

Керівник української сторони СЦКК Олександр Апполонов назвав причини загострення на Донбасі. Він назвав три основні фактори.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю керівника української сторони СЦКК для телеканалу "Дом".

Апполонов назвав три фактори загострення:

  • початок активної фази стратегічних навчань "Захід-2021";
  • початок проведення виборів до Держдуми Росії із залученням цивільного населення, яке отримало паспорти РФ в ОРДЛО;
  • спроби показати людству міць своїх незаконних збройних формувань шляхом проведення деяких акцій гібридної війни.

"Це все супроводжується і застосуванням ЗМІ як Російської Федерації, так і інтернет-видань, які діють на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, - заявив Апполонов.

Нагадаємо, в СЦКК повідомили, що кількість обстрілів на Донбасі зростає в геометричній прогресії.

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Донбас