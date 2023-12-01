Сценарій на 2024 рік та зміни в мобілізації. Зеленський провів чергову Ставку

"Щойно провів засідання Ставки. Командувачі з фронту та головком доповіли щодо ситуації на передовій - усі основні напрямки. Схід - Купʼянськ, Лиман, Мар’їнка, Авдіївка. Запоріжжя. Південь і, зокрема, наші дії в Херсонській області", - розповів Зеленський.

Він додав, що заслухав доповіді щодо постачання боєприпасів та зброї.

"Готуємо оновлені запити для комунікації з партнерами. Попереду - вагомий тиждень саме з точки зору такої комунікації", - заявив президент.

Зеленський повідомив, що на Ставці була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України щодо ймовірних російських дій та міжнародної ситуації наступного року.

"Аналізуємо всі можливі сценарії, і має бути наш, український сценарій на 24-й рік. Конкретні операції із цілком конкретним обґрунтуванням, які дадуть Україні теж цілком конкретні результати. Саме під таку конкретику має бути розраховано все, що необхідно нашій державі, нашим бригадам", - підкреслив він.

Крім того, на засіданні обговорили питання щодо мобілізації.

"Всі в Україні розуміють, що в цій сфері потрібні зміни. І це питання не просто про кількість тих, хто може бути мобілізований. Це питання про терміни - і для кожного, хто зараз у війську, для демобілізації, і для тих, хто прийде у військо. І це питання про умови. Це комплексні речі, які мають опрацьовувати військове керівництво та Міністерство оборони і які мають бути представлені Ставці для затвердження. Сьогодні були деякі пропозиції - я чекаю на комплексні рішення", - додав президент.

Мобілізація в Україні

Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій однією з головних тем обговорень стала мобілізація.

Після цього глава держави розповів, що доручив міністру оборони Рустему Умєрову та головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному скласти комплексний план щодо мобілізації в Україні.

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