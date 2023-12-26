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Строковики вже не потрібні, тому Генштаб попросив їх звільнити, - Залужний

Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Генштаб Збройних сил України звернувся до Міністерства оборони з проханням звільнити строковиків, оскільки зараз вони вже не потрібні.

Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив на брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Ми Україна".

За словами генерала, станом на літо Генштаб ще не був готовий звільнити строковиків.

 

"Але наприкінці листопада, це була наша пропозиція, ми звернулися до Міністерства оборони, щоб строковиків звільнити з військової служби. Станом на сьогодні вони вже не потрібні. Наша чітка позиція - їх звільняти, щоб вони йшли відпочивати", – додав Залужний.

Він зазначив, що далі вони мають діяти за умов чинного законодавства.

Нагадаємо, ще у листопаді секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що українських строковиків, чий термін служби вже минув, вирішили демобілізувати.

При цьому вчора, 25 грудня, Кабмін вніс до Ради законопроект про зміну порядку мобілізації. Зокрема, він передбачає зміни до правил демобілізації.

Більш детально про документ можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Валерій ЗалужнийГенштаб ВСУсрочникВійна Росії проти України