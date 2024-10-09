Строк оформлення права власності на земельні паї в Україні продовжують: деталі

У вівторок, 8 жовтня, Верховна Рада схвалила законопроект №11150 у повторному другому читанні - з урахуванням пропозицій президента. Документ, зокрема, продовжує строк оформлення права власності на земельні паї в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний документ .

Що зміниться, коли закон набере чинності

За словами голови комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики Олександра Гайду, законопроект №11150 має на меті:

захистити інтереси власників земельних часток (паїв)

врегулювати інші питання у сфері земельних відносин

"Відповідно до чинного законодавства, власники земельних паїв або їхні спадкоємці, які не встигли оформити право власності на них, повинні це зробити до 1 січня 2025 року", - нагадав нардеп.

Він додав, що в разі недотримання процедури, вважатиметься, що люди відмовилися від одержання земельної ділянки, а неоформлені землі переходять у комунальну власність територіальної громади за місцем розташування.

"Війна, окупація значних територій, виїзд людей за кордон - все це ускладнює дотримання власниками земельних паїв передбачених строків на оформлення. Тому продовження терміну є логічним кроком", - зауважив Гайду.

Виходячи з цього, ухвалений парламентом проект закону продовжує до 1 січня 2028 року крайній строк:

оформлення нетребуваних (нерозподілених) земельних ділянок

здійснення розподілу земельних ділянок між власниками земельних паїв та їх спадкоємцями - земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок

Отже, після набуття законом чинності, власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець, вважатиметься таким, що відмовився від одержання земельної ділянки, якщо не оформить право власності на неї до 1 січня 2028 року.

Крім того, ухвалений парламентом документ: