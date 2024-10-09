Срок оформления права собственности на земельные паи в Украине продлевают: детали

Во вторник, 8 октября, Верховная Рада приняла законопроект №11150 в повторном втором чтении - с учетом предложений президента. Документ, в частности, продлевает срок оформления права собственности на земельные паи в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ .

Что изменится, когда закон вступит в силу

По словам главы комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Александра Гайду, законопроект №11150 преследует цель:

защитить интересы владельцев земельных участков (паев)

урегулировать другие вопросы в сфере земельных отношений

"В соответствии с действующим законодательством, владельцы земельных паев или их наследники, не успевшие оформить право собственности на них, должны это сделать до 1 января 2025 года", - напомнил нардеп.

Он добавил, что в случае несоблюдения процедуры, считается, что люди отказались от получения земельного участка, а неоформленные земли переходят в коммунальную собственность территориальной общины по месту нахождения.

"Война, оккупация значительных территорий, выезд людей за границу - все это усложняет соблюдение владельцами земельных паев предусмотренных сроков на оформление. Поэтому продление срока является логичным шагом", - отметил Гайду.

Исходя из этого, принятый парламентом проект закона продлевает до 1 января 2028 года крайний срок:

оформление нетребуемых (нераспределенных) земельных участков

осуществление распределения земельных участков между собственниками земельных паев и их наследниками - земель, оставшихся в коллективной собственности после распределения земельных участков

Следовательно, после вступления закона в силу, собственник невостребованной земельной доли (пая) или его наследник, будет считаться отказавшимся от получения земельного участка, если не оформит право собственности на него до 1 января 2028 года .

Кроме того, принятый парламентом документ: