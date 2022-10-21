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Строк дії закордонного паспорта можна продовжити на 5 років: як це зробити

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Україна, П'ятниця 21 жовтня 2022 10:27
Строк дії закордонного паспорта можна продовжити на 5 років: як це зробити Фото: закордонний паспорт можна продовжити на 5 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Паспорт можна продовжити на п’ять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 18 жовтня 2022 р. № 1185.

Згідно з постарновою, строк дії паспорта для виїзду за кордон продовжується на підставі заяви особи або її законного представника. Заява може бути подана до закінчення строку його дії, але не раніше ніж за два місяці до дати закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон.

Заява про внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про продовження строку його дії подається до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, посольства або консульської установи України, за місцем звернення.

Заява про продовження строку подається особою, на ім’я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон, особисто.

Для продовження строку дії паспорта для виїзду за кордон дитині, яка на час подання заяви не досягла 16 років, заява подається її законним представником.

Для продовження строку дії паспорта для виїзду за кордон дитині віком від 16 до 18 років заява про продовження строку подається особою, на ім’я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон, або її законним представником.

Внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про продовження строку його дії здійснюється безоплатно в день звернення.

"Строк дії паспорта для виїзду за кордон продовжується на п’ять років з дати подання заяви про продовження строку. У разі подання заяви про продовження строку до дати закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон строк його дії продовжується на п’ять років з дати, що настає за датою закінчення строку його дії", - йдеться в постанові.

Нагадаємо, українцям, які перебувають за кордоном, дозволили отримувати відразу два паспорти: внутрішній та закордонний.

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