Строительство "Северного потока-2" возобновят после годичной паузы

Датское энергетическое агентство (DEA) подтвердило начало укладки труб на недостроенном участке "Северного потока - 2" в водах Дании с 15 января. Ранее эту дату сообщили в Датском морском управлении.

Об этом сообщает российское агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение датского регулятора.

"Вчера Датское энергетическое агентство получило график дальнейшего строительства "Северного потока - 2. "Работы по укладке газопровода планируется возобновить в датских водах 15 января 2021 года", - заявили в DEA.

Ранее о начале укладки недостроенного участка газопровода 15 января сообщало Датское морское управление.

Напомним, в начале января Россия снова направила к датскому острову Борнхольм свое судно, способное продолжить укладку труб газопровода "Северный поток-2". Судно "Академик Черский" прибыло в район строительства, брошенного больше года назад.

Напомним, 1 января сенат США преодолел вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 год. Он включает положения об ужесточении санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Строительство российского газопровода "Северный поток-2" в районе датского острова Борнхольм было остановлено в декабре 2019 года после введения санкций США.