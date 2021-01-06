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Россия вернула свое судно-трубоукладчик в зону "Северного потока-2"

Среда 06 января 2021 12:59
Россия вернула свое судно-трубоукладчик в зону "Северного потока-2"
Фото: "Академик Черский" (marinetraffic.com)
Автор: Александр Белоус

Судно "Академик Черский" в очередной раз прибыло в зону брошенного строительства

Россия снова направила к датскому острову Борнхольм свое единственное судно, способное продолжить укладку труб газопровода "Северный поток-2". Судно "Академик Черский" прибыло в район строительства, брошенного больше года назад.

Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

Трубоукладчик в начале декабря 2020 года уже находится несколько дней возле острова Борнхольм. Затем "Академик Черский" вернулся на территорию Россию и встал на рейд Куршской косы недалеко от Калининграда (бывший Кенигсберг).

Судно "Академик Черский" было заложено в 2007 году на верфи в Китае, достроено в Сингапуре. Проект разработан норвежской компанией Vik-Sandvik. Первоначальное название судна - Jascon-18. В 2015 году судно куплено структурами "Газпрома" за 1 млрд долларов и переименовано.

Напомним, 1 января сенат США преодолел вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 год. Он включает положения об ужесточении санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Отметим, норвежская компания DNV GL отказалась от сертификации газопровода "Северный поток-2" в случае завершения строительства. Решение связано с санкциями США в отношении трубопровода.

Строительство российского газопровода "Северный поток-2" в районе датского острова Борнхольм было остановлено в декабре 2019 года после введения санкций США.

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