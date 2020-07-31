Строительство "Северного потока - 2" можно будет возобновить в начале августа

Строительство российского газопровода "Северный поток - 2" можно будет возобновить 3 августа 2020 года. В этот день истекает срок подачи апелляции на решение Датского энергетического агентства (DEA) о том, что строить газопровод можно с помощью судов с якорями.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на DEA.

"Возможная апелляция, поданная в Датский апелляционный совет по вопросам энергетики, не будет иметь немедленного приостанавливающего действия, если совет не примет иного решения", - цитирует российское агентство заявление DEA.

Ранее DEA внесло изменения в разрешение для Nord Stream 2 AG на строительство "Северного потока - 2" в датских водах. В частности, компании теперь позволено использовать не только суда с динамическим позиционированием, но и с якорным. Однако строительство "Северного потока 2" нельзя возобновить до 3 августа, когда истекает срок обжалования обновленного разрешения DEA.

Как сообщало РБК-Украина, Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на использование судов с якорями при строительстве газопровода "Северный поток - 2".

Таким образом, суда могут работать на незаконченном участке газопровода к юго-востоку от острова Борнхольм.

Сенат Конгресса США утвердил свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год с санкциями против "Северного потока-2".

Отметим, трубоукладчик "Академик Черский" перестал принадлежать к группе "Газпрома".

Судно, которое способно достроить "Северный поток-2", продолжает стоять в немецком порту Мукран, на логистической базе Nord Stream 2.