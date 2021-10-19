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Строительство метро на Виноградарь и Троещину идет одновременно на нескольких площадках, - Густелев

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Киев, Вторник 19 октября 2021 18:49
Строительство метро на Виноградарь и Троещину идет одновременно на нескольких площадках, - Густелев Фото: метро на Троещину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Работы по сооружению метро на Виноградарь и Троещину продолжаются одновременно на нескольких площадках.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию lb.ua профильного заместителя мэра Киева Виталия Кличко Александра Густелева.

"Что касается метро на "Виноградарь": пройдено 1249,2 м правого перегонного тоннеля от будущей ст. "Мостицкая" ст. "Сырец", сейчас идут работы по демонтажу тоннелепроходческого механизированного комплекса "Herrenknecht", после чего начнется проходка левого тоннеля. Также проведено переустройство коммуникаций - инженерных сетей водопровода, газоснабжения, канализации, теплосетей, телефонной канализации и радиоэфирной линии. Работы ведутся одновременно на нескольких строительных площадках", - рассказал Густелев.

Заместитель Кличко отметил, что уже фактически построено 3 станции из 6 первой очереди метро на Троещину.

"По поводу Подольско-Выгуровской линии метрополитена на Троещину - распоряжением КГГА дан старт первого из пяти этапов строительства. От станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная". Это 6 станций, из них три станции практически построены в основных конструкциях. Далее будем строить станцию ​​на левом берегу - "Радужная" и 2 станции на правом берегу с двумя переходными узлами - в районе станции метро "Лукьяновская" и "Тараса Шевченко", - рассказал Густелев.

Он также заверил, что приготовление коммунальщиков к зиме на завершающем этапе. В этом году предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" подготовят 586 единиц специализированной техники для работы зимой.

Как сообщалось, метро на Троещину появится не ранее 2030 года. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

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