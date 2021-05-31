Строительство кременчугского моста через Днепр начнется в октябре, - Полтавская ОГА

Компания "Догуш" будет реализовывать проект по схеме "Design and Build" - подрядчик будет осуществлять и проектирование, и строительство моста.

"Сейчас идут подготовительные работы, в том числе по геодезии, размещение городка для проживания работников строительной компании. В сентябре планируем завершить соответствующую экспертизу, а в октябре начать непосредственное строительство моста. Сегодня мы убедились, что все идет по плану и графику", - рассказал глава ОГА Олег Синегубов по итогам рабочего визита в Кременчуг.

Объект будет полностью профинансирован за средства государственного бюджета. Общая сметная стоимость проекта - более 11 млрд грн, в том числе проектных работ - 280,7 млн грн, строительных - 10,9 млрд грн.

По данным ОГА, длина вантового моста составит 720 м, эстакады - 1,9 км, общие дорожные работы достигнут 5,4 км.

Особенностью проекта станет максимальная локализация производства - 95% всех материалов будут произведены в Украине.

Как рассказал Синегубов, уже создана рабочая группа, с помощью которой областная власть будет координировать процесс строительства совместно со Службой автодорог, подрядной компанией, городом и всеми причастными службами.

"Для президента, правительства, Полтавской облгосадминистрации, громады - это приоритетный проект. Потому что без строительства нового моста мы подвергаем не только жителей Кременчуга, но и всего центра Украины на транспортный коллапс, поскольку последний капремонт моста состоялся более 30 лет назад", - заявил глава области.