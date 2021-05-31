Будівництво кременчуцького мосту через Дніпро розпочнеться у жовтні, - Полтавська ОДА

Зведення мосту через Дніпро у місті Кременчук розпочнеться вже у жовтні після проведення експертизи. Об’єкт планується побудувати за три роки в ході реалізації програми президента "Велике будівництво".
Про це повідомляє Полтавська ОДА.
Компанія "Догуш" реалізуватиме проект за схемою "Design and Build" - підрядник здійснюватиме і проєктування, і будівництво мосту.
"Зараз ідуть підготовчі роботи, в тому числі із геодезії, розташування містечка для проживання працівників будівельної компанії. У вересні плануємо завершити відповідну експертизу, а в жовтні почати безпосереднє спорудження мосту. Сьогодні ми пересвідчилися, що все йде за планом та графіком", - розповів голова ОДА Олег Синєгубов за підсумками робочого візиту до Кременчука.
Об’єкт буде повністю профінансований за кошти державного бюджету. Загальна кошторисна вартість проекту - понад 11 млрд грн, зокрема проєктних робіт - 280,7 млн грн, будівельних - 10,9 млрд грн.
За даними ОДА, довжина вантового мосту становитиме 720 м, естакади - 1,9 км, загальні дорожні роботи сягатимуть 5,4 км.
Особливістю проекту стане максимальна локалізація виробництва - 95% усіх матеріалів будуть вироблені в Україні.
Як розповів Синєгубов, вже створено робочу групу, за допомогою якої обласна влада координуватиме процес будівництва спільно зі Службою автодоріг, підрядною компанією, містом і всіма дотичними службами.
"Для президента, уряду, Полтавської облдержадміністрації, громади - це пріоритетний проєкт. Бо без будівництва нового мосту ми наражаємо не лише жителів Кременчука, а й усього центру України на транспортний колапс, оскільки останній капремонт мосту відбувся понад 30 років тому", - заявив очільник області.
Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що зведення Запорізьких мостів через Дніпро триває безпрецедентними для України темпами.
Проїзд верховою частиною балкового мосту був відкритий у грудні минулого року, а цього року планується відкрити і низову частину шляхопроводу