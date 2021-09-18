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Строительство космической станции: Китай завершил первую пилотируемую миссию

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Суббота 18 сентября 2021 09:15
Строительство космической станции: Китай завершил первую пилотируемую миссию Фото: три китайских космонавта вернулись с орбиты (russian.news.cn)
Автор: Инна Собора

Три китайских космонавта завершили трехмесячную миссию. Они были отправлены на орбиту для строительства космической станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

В 13:34 17 сентября по пекинскому времени возвращаемая капсула пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-12", приземлилась на посадочную площадку "Дунфэн" в автономном районе Внутренняя Монголия, Северный Китай.

На борту которой находились космонавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо. Медицинские работники подтвердили, что все космонавты здоровы.

В Китае заявили, что первый пилотируемый космический полет в рамках миссии по строительству китайской космической станции увенчался полным успехом.

"Это также первый раз, когда посадочная площадка "Дунфэн" была использована для поиска и возврата пилотируемого космического корабля", - пишет издание.

Результаты полета миссии

Пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12" был запущен с космодрома Цзюцюань 17 июня 2021 года. После состыковки три космонавта вошли в основной модуль, начав свое трехмесячное пребывание в космосе.

Экипаж за эти три месяца:

  • дважды осуществлял внекорабельную деятельность,
  • провел серию экспериментов в области космической науки и технические испытания,
  • протестировал ключевые технологии для строительства и эксплуатации космической станции, касающиеся долговременного пребывания космонавтов, системы утилизации и жизнеобеспечения, снабжения космическими материальными средствами, внекорабельной деятельности и операций, а также технического обслуживания на орбите.

"Успех пилотируемого космического полета "Шэньчжоу-12" заложил прочную основу для будущего строительства и эксплуатации китайской космической станции", - пишет издание.

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