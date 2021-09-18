Будівництво космічної станції: Китай завершив першу пілотовану місію
Три китайські космонавти завершили тримісячну місію. Вони були відправлені на орбіту для будівництва космічної станції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".
О 13:34 17 вересня за пекінським часом капсула пілотованого космічного корабля "Шеньчжоу-12", що повертається, приземлилася на посадковий майданчик "Дунфен" в автономному районі Внутрішня Монголія, Північний Китай.
На борту якої знаходилися космонавти не Хайшен, Лю Бомін і Тан Хунбо. Медичні працівники підтвердили, що всі космонавти здорові.
У Китаї заявили, що перший пілотований космічний політ в рамках місії з будівництва китайської космічної станції увінчався повним успіхом.
"Це також перший раз, коли посадковий майданчик "Дунфен" був використаний для пошуку і повернення пілотованого космічного корабля", - пише видання.
Результати польоту місії
Пілотований космічний корабель "Шеньчжоу-12" був запущений з космодрому Цзюцюань 17 червня 2021 року. Після стикування три космонавти увійшли в основний модуль, почавши своє тримісячне перебування в космосі.
Екіпаж за ці три місяці:
- двічі здійснював внекорабельную діяльність,
- провів серію експериментів в області космічної науки і технічні випробування,
- протестував ключові технології для будівництва та експлуатації космічної станції, що стосуються довготривалого перебування космонавтів, системи утилізації та життєзабезпечення, постачання космічними матеріальними засобами, позакорабельної діяльності та операцій, а також технічного обслуговування на орбіті.
"Успіх пілотованого космічного польоту "Шеньчжоу-12" заклав міцну основу для майбутнього будівництва та експлуатації китайської космічної станції", - пише видання.