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Будівництво космічної станції: Китай завершив першу пілотовану місію

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Субота 18 вересня 2021 09:15
Будівництво космічної станції: Китай завершив першу пілотовану місію Фото: три китайських космонавта повернулися з орбіти (russian.news.cn)
Автор: Инна Собора

Три китайські космонавти завершили тримісячну місію. Вони були відправлені на орбіту для будівництва космічної станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

О 13:34 17 вересня за пекінським часом капсула пілотованого космічного корабля "Шеньчжоу-12", що повертається, приземлилася на посадковий майданчик "Дунфен" в автономному районі Внутрішня Монголія, Північний Китай.

На борту якої знаходилися космонавти не Хайшен, Лю Бомін і Тан Хунбо. Медичні працівники підтвердили, що всі космонавти здорові.

У Китаї заявили, що перший пілотований космічний політ в рамках місії з будівництва китайської космічної станції увінчався повним успіхом.

"Це також перший раз, коли посадковий майданчик "Дунфен" був використаний для пошуку і повернення пілотованого космічного корабля", - пише видання.

Результати польоту місії

Пілотований космічний корабель "Шеньчжоу-12" був запущений з космодрому Цзюцюань 17 червня 2021 року. Після стикування три космонавти увійшли в основний модуль, почавши своє тримісячне перебування в космосі.

Екіпаж за ці три місяці:

  • двічі здійснював внекорабельную діяльність,
  • провів серію експериментів в області космічної науки і технічні випробування,
  • протестував ключові технології для будівництва та експлуатації космічної станції, що стосуються довготривалого перебування космонавтів, системи утилізації та життєзабезпечення, постачання космічними матеріальними засобами, позакорабельної діяльності та операцій, а також технічного обслуговування на орбіті.

"Успіх пілотованого космічного польоту "Шеньчжоу-12" заклав міцну основу для майбутнього будівництва та експлуатації китайської космічної станції", - пише видання.

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Китай Космічний корабель
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