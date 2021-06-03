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Строительство Киевской окружной по программе Зеленского начнут в этом году, - Тимошенко

Автор: РБК-Украина

В рамках программы президента "Большая стройка" уже в этом году начнут строительство Киевской объездной дороги (КОД) по европейским стандартам качества.

Об этом сообщил замглавы ОП, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, сейчас специалисты заканчивают проектирование объекта.

"Мы хотим, чтобы это была действительно хорошая окружная, а не просто отрезок дороги", - заявил Кирилл Тимошенко.

Он также напомнил, что в планах президентской программы на этот год - достройка Дарницкого моста в Киеве, тендер на который огласили накануне. "И мы его быстро достроим", - добавил замглавы ОП.

Тимошенко отметил, что за предыдущие годы в стране накопилось много инфраструктурных проблем, поэтому команда “Большой стройки” нарастила темпы реализации проектов.

"Мы готовим проектную документацию, проводим торги осенью-зимой или в начале весны. Чтобы, как только начинается строительный сезон, сразу выходить на работы и не ждать, когда придут деньги и выходить на работу осенью", - объяснил Кирилл Тимошенко.

Он такжедобавил, что большинство объектов находятся в активной фазе реализации. Он также выделил другие важные проекты “Большой стройки” 2021 года.

"Из яркого - флагманский проект "Запорожский мост", движение по которому мы собираемся открыть ко Дню независимости. Следующее - самая длинная в Украине трасса М-30 в 1400 км. Также ко Дню независимости. Проект сейчас в работе”, - отметил Кирилл Тимошенко.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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