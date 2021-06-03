Будівництво Київської окружної за програмою Зеленського почнуть цьогоріч, - Тимошенко

За його словами, зараз фахівці закінчують проектування об'єкта.

"Ми хочемо, щоб це була дійсно гарна окружна, а не просто відрізок дороги", - заявив Кирило Тимошенко.

Він також нагадав, що у планах президентської програми на цей рік - добудова Дарницького моста у Києві, тендер на який оголосили напередодні. "І ми його швидко добудуємо", - сказав заступник голови ОП.

Тимошенко зазначив, що за попередні роки в країні накопичилося багато інфраструктурних проблем, тому команда "Великого будівництва" наростила темпи реалізації проектів.

"Ми готуємо проектну документацію, проводимо торги восени-взимку або на початку весни. Щоб, як тільки починається будівельний сезон, відразу виходити на роботи і не чекати, коли прийдуть гроші і виходити на роботу восени", - пояснив Кирило Тимошенко.

Тимошенко додав, що більшість об'єктів перебувають в активній фазі реалізації. Він також виділив інші важливі проекти "Великого будівництва" 2021 року.

"З яскравого - флагманський проект "Запорізький міст", рух по якому ми збираємося відкрити до Дня незалежності. Наступне - найдовша в Україні траса М-30 в 1400 км. Також до Дня незалежності. Проект зараз в роботі", - зазначив Кирило Тимошенко.