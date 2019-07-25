Строительство Харьковского онкоцентра финансируется из облбюджета, - Светличная

Глава Харьковской ОГА Юлия Светличная вместе с областной рабочей группой побывала на строительной площадке будущего онкологического комплекса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Руководитель области ознакомилась с ходом работ и согласовала со строителями и медиками первоочередные потребности для реализации масштабного проекта.

"Условия, в которых сегодня находится областной центр онкологии, не выдерживают никакой критики. Помещения уже давно пришли в негодность. Поэтому принято принципиальное решение о создании нового онкологического комплекса. Он будет построен по самым современным технологиям – с учетом новых стандартов, а также обеспечен новым оборудованием – как для лечения, так и для диагностики. Объект очень масштабный и серьезный. Чтобы не затягивать работы, будем строить и сдавать объект очередями", - сказала Светличная.

В данный момент работы идут на первой очереди строительства. Здесь переносят инженерные сети и готовятся разрабатывать котлован для фундамента будущего лечебно-диагностического центра площадью более 20 тысяч квадратных метров.

"Это 3 секции, в том числе центральная часть, ядро всего комплекса (лифты, приемное отделение, зоны общего пользования, операционный блок, реанимация) и стационар на 180 койко-мест. Вторая очередь – здание в 6600 квадратных метров, на 130 койко-мест. Там, в основном, будут находиться отделения", - пояснил директор Департамента капитального строительства ХОГА Сергей Жуков.

По информации генерального директора Харьковского областного центра онкологии Дениса Скорого, в новом комплексе будет 8 современных операционных, в части из которых предполагается применять гибридные технологии. Также планируют установить 3 линейных ускорителя для проведения лучевой терапии и самое современное диагностическое оборудование, которое позволит обнаруживать опухоли на максимально ранних стадиях.

Строительство онкоцентра в данный момент финансируется только из областного бюджета, в дальнейшем планируют привлечь дополнительные средства.

"Будем обращаться к вновь сформированному Кабинету министров, чтобы получить финансирование из государственного бюджета и быстрее завершить этот большой объект, - сообщила глава ХОГА. - Также будем обращаться за международной технической помощью – для обеспечения онкологического комплекса новым оборудованием и технологиями, а в последующем – обмена опытом с лучшими специалистами мира и повышения квалификации наших врачей".

Светличная отметила, что во время строительства нового медицинского комплекса поддержка существующего онкоцентра не прекратится.

"Около 70 тысяч жителей города и области стоят на учете в онкологическом центре. Мы продолжаем ремонтировать существующие помещения и закупать новое оборудование, чтобы люди могли уже сейчас получать медицинское обслуживание в нормальных условиях", - сказала руководитель Харьковской ОГА.

Так, совсем недавно в онкоцентре заработал обновленный операционный блок.

"Сейчас в нем 5 операционных, - рассказывает Денис Скорый. – Операционные отремонтированы "с нуля", есть все необходимое оборудование: самые современные операционные столы и лампы, системы подогрева пациента, что имеет очень большое значение при длительных оперативных вмешательствах, инструментарий, электрооборудование, оборудование для выполнения лапароскопических вмешательств".

Еще две операционные сейчас ремонтируют, их также оснастят по последнему слову техники.