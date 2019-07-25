Будівництво Харківського онкоцентру фінансується з облбюджету, - Світлична

Голова Харківської ОДА Юлія Світлична разом з обласною робочою групою побувала на будівельному майданчику майбутнього онкологічного комплексу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОДА.

Керівник області ознайомився з ходом робіт і погодила з будівельниками та медиками першочергові потреби для реалізації масштабного проекту.

"Умови, в яких сьогодні знаходиться обласний центр онкології, не витримують ніякої критики. Приміщення вже давно прийшли у непридатність. Тому прийнято принципове рішення про створення нового онкологічного комплексу. Він буде побудований за найсучаснішими технологіями – з урахуванням нових стандартів, а також забезпечений новим обладнанням – як для лікування, так і для діагностики. Об'єкт дуже масштабний і серйозний. Щоб не затягувати роботи, будемо будувати і здавати об'єкт чергами", - сказала Світлична.

В даний момент роботи йдуть на першій черзі будівництва. Тут переносять інженерні мережі і готуються розробляти котлован для фундаменту майбутнього лікувально-діагностичного центру площею понад 20 тисяч квадратних метрів.

"Це 3 секції, у тому числі центральна частина, ядро всього комплексу (ліфти, приймальне відділення, зони загального користування, операційний блок, реанімація) та стаціонар на 180 ліжко-місць. Друга черга – будинок в 6600 квадратних метрів, на 130 ліжко-місць. Там, в основному, будуть перебувати відділення", - пояснив директор Департаменту капітального будівництва ХОДА Сергій Жуков.

За інформацією генерального директора Харківського обласного центру онкології Дениса Скорого, в новому комплексі буде 8 сучасних операційних, у частини з яких передбачається застосовувати гібридні технології. Також планують встановити 3 лінійних прискорювачі для проведення променевої терапії та найсучасніше діагностичне обладнання, яке дозволить виявляти пухлини на максимально ранніх стадіях.

Будівництво онкоцентру в даний момент фінансується тільки з обласного бюджету, в подальшому планують залучити додаткові кошти.

"Будемо звертатися до знову сформованого Кабінету міністрів, щоб отримати фінансування з державного бюджету і швидше завершити цей великий об'єкт, - повідомила голова ХОДА. - Також будемо звертатися за міжнародною технічною допомогою – для забезпечення онкологічного комплексу новим обладнанням і технологіями, а в подальшому – обміну досвідом з кращими фахівцями світу та підвищення кваліфікації наших лікарів".

Світлична зазначила, що під час будівництва нового медичного комплексу підтримка існуючого онкоцентру не припиниться.

"Близько 70 тисяч жителів міста і області стоять на обліку в онкологічному центрі. Ми продовжуємо ремонтувати існуючі приміщення і закуповувати нове обладнання, щоб люди могли вже зараз отримувати медичне обслуговування в нормальних умовах", - сказала керівник Харківської ОДА.

Так, зовсім недавно в онкоцентрі запрацював оновлений операційний блок.

"Зараз в ньому 5 операційних, - розповідає Денис Скорий. – Операційні відремонтовані "з нуля", є все необхідне обладнання: сучасні операційні столи і лампи, системи підігріву пацієнта, що має дуже велике значення при тривалих оперативних втручаннях, інструменти, електрообладнання, обладнання для виконання лапароскопічних втручань".

Ще дві операційні зараз ремонтують, їх також оснастять за останнім словом техніки.