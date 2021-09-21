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Строительство аэродрома в Днепре: назван новый подрядчик

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Днепр, Вторник 21 сентября 2021 10:20
Строительство аэродрома в Днепре: назван новый подрядчик Фото: аэропорт Днепр (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Победителем нового тендера на строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепр" стала турецкая компания "Онур Конструкцион Интернешнл" с предложением в 5,64 млрд грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные в системе Prozorro.

Тендер объявили 26 июля, ожидаемая стоимость составляла 5,71 млрд грн.

Кроме "Онур Конструкцион Интернешнл", в тендере приняла участие компания "Ростдорстрой", которая предложила 5,65 млрд грн.

По условиям тендера, подрядчик должен построить 3,2 км взлетно-посадочной полосы, рулежные дорожки, перрон и необходимую взлетно-посадочную инфраструктуру.

Срок - до 21 декабря 2024 года.

Как сообщалось, международный аэропорт "Днепропетровск" официально переименовали. Теперь он называется "Днепр".

Также ранее Министерство инфраструктуры предлагало построить еще один международный аэропорт для Киева.

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