Строительство аэродрома в Днепре: назван новый подрядчик
Победителем нового тендера на строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепр" стала турецкая компания "Онур Конструкцион Интернешнл" с предложением в 5,64 млрд грн.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные в системе Prozorro.
Тендер объявили 26 июля, ожидаемая стоимость составляла 5,71 млрд грн.
Кроме "Онур Конструкцион Интернешнл", в тендере приняла участие компания "Ростдорстрой", которая предложила 5,65 млрд грн.
По условиям тендера, подрядчик должен построить 3,2 км взлетно-посадочной полосы, рулежные дорожки, перрон и необходимую взлетно-посадочную инфраструктуру.
Срок - до 21 декабря 2024 года.
Как сообщалось, международный аэропорт "Днепропетровск" официально переименовали. Теперь он называется "Днепр".
Также ранее Министерство инфраструктуры предлагало построить еще один международный аэропорт для Киева.